Туристы застряли в пробке и стали целоваться обнаженными на глазах у изумленных очевидцев

Две пары туристов застряли в пробке в Таиланде из-за дождя и начали целоваться в тук-туке на глазах у изумленных очевидцев. Об этом сообщает Thaiger.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от пляжа Патонг на Пхукете 17 сентября. Из-за сильного ливня все транспортные средства на дороге стояли. Заскучавшие иностранцы решили развлечь себя и стали обниматься, не обращая внимания на прохожих и других водителей. При этом из открытого тук-тука было хорошо видно, что происходит внутри.

Как пишет издание, интимными действиями занимались две пары, однако не уточняется, находились ли они в одном транспортном средстве. Один из мужчин при этом был обнажен.

Кадры случившегося распространились по соцсетям и вызвали недовольство местных жителей. Возмущенные тайцы начали требовать, чтобы туристы вели себя прилично.

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