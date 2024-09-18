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12:09, 18 сентября 2024Россия

Тверской губернатор поручил организовать пункты временного размещения после атаки ВСУ

Тверской глава Руденя поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тверской губернатор Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных из Торопца после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Главой региона дан ряд поручений, в том числе по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей, организации необходимой помощи населению в пунктах временного размещения», — сообщили власти региона.

Известно, что после атаки на Торопец ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. У всех пострадавших выявили порезы и ушибы.

Торопец попал под удар ВСУ в среду, 18 сентября. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать.

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      Марк Леонов
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