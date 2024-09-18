В Европе предрекли большое разочарование США от итога конфликта на Украине

Шведский политолог Саймонс: США и ЕС разочаруются итогами конфликта с Россией

Среди западной политической элиты, в западных СМИ, неправительственных организациях и аналитических центрах все еще пребывают в большом заблуждении, что Украина может победить Россию на поле боя. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

По его словам, в США и Европейском союзе (ЕС) надеются, что после «окончательной победы» Украины они смогут «развалить Россию».

«Нет нужды говорить, что их ждет большое разочарование», — заявил он.

По его словам, разумные люди начинают все яснее понимать, что Россия имеет превосходство по мере развития конфликта и что мир в конце концов будет заключен на российских условиях.

Ранее Грег Саймонс заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц решил подготовить мирный план по урегулированию конфликта Украины с Россией из-за провала его Социал-демократической партии на местных выборах.