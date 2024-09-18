В Европе упрекнули США в намеренном затягивании боев на Украине до ноября

Шведский политолог Саймонс: США не хотят признавать поражение от РФ до ноября

Основной причиной сохранения и увеличения финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза (ЕС) является нежелание США признавать поражение от России. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

По его мнению, Демократическая партия США во главе с президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты Камалой Харрис пытаются намеренно затянуть боевые действия на Украине до предстоящих выборов. Для этого они используют финансирование Украины со стороны «европейских вассалов и клиентов», отметил политолог.

«Демократическая партия в США не хочет признавать свое политическое и военное поражение на Украине до президентских выборов в ноябре», — уверен Саймонс.

Раннее стало известно, что ЕС с начала специальной военной операции в общей сложности предоставил Украине помощь на 118 миллиардов евро, в том числе 43,5 миллиарда евро на военные нужды.