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05:58, 18 сентября 2024Мир

В Европе упрекнули США в намеренном затягивании боев на Украине до ноября

Шведский политолог Саймонс: США не хотят признавать поражение от РФ до ноября
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Основной причиной сохранения и увеличения финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза (ЕС) является нежелание США признавать поражение от России. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

По его мнению, Демократическая партия США во главе с президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты Камалой Харрис пытаются намеренно затянуть боевые действия на Украине до предстоящих выборов. Для этого они используют финансирование Украины со стороны «европейских вассалов и клиентов», отметил политолог.

«Демократическая партия в США не хочет признавать свое политическое и военное поражение на Украине до президентских выборов в ноябре», — уверен Саймонс.

Раннее стало известно, что ЕС с начала специальной военной операции в общей сложности предоставил Украине помощь на 118 миллиардов евро, в том числе 43,5 миллиарда евро на военные нужды.

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