В Генштабе ВСУ рассказали о напряженной обстановке на купянском направлении

Генеральный штаб ВСУ назвал обстановку на купянском направлении напряженной

Генштаб ВСУ охарактеризовал обстановку на купянском направлении фронта в Харьковской области как напряженную. Об этом сказано в Telegram-канале Генерального штаба.

«На купянском направлении ситуация напряженная», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе Генштаб Вооруженных сил Украины называл тяжелой ситуацию на всей линии фронта. В начале сентября главком ВСУ Александр Сырский признал, что в зону боевых действий отправляются украинские военнослужащие без должной подготовки.

Накануне издание Politico написало, что подразделения армии России продолжают добиваться тактических успехов в ходе нового наступления на территории ДНР и оттесняют оборону Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с занятых рубежей.

В свою очередь, британский аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.