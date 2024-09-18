Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:02, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ рассказали о напряженной обстановке на купянском направлении

Генеральный штаб ВСУ назвал обстановку на купянском направлении напряженной

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Генштаб ВСУ охарактеризовал обстановку на купянском направлении фронта в Харьковской области как напряженную. Об этом сказано в Telegram-канале Генерального штаба.

«На купянском направлении ситуация напряженная», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе Генштаб Вооруженных сил Украины называл тяжелой ситуацию на всей линии фронта. В начале сентября главком ВСУ Александр Сырский признал, что в зону боевых действий отправляются украинские военнослужащие без должной подготовки.

Накануне издание Politico написало, что подразделения армии России продолжают добиваться тактических успехов в ходе нового наступления на территории ДНР и оттесняют оборону Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с занятых рубежей.

В свою очередь, британский аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

      Зеленского возмутило задержание Усика в Польше

      Названа настоящая причина подготовки Шольцем мирного плана по Украине

      В России оценили защищенность украинских Leopard 1 с «Контактом»

      Названа причина задержания боксера Усика в Польше

      В Генштабе ВСУ рассказали о напряженной обстановке на купянском направлении

      Маск рассказал об особенности нового зрительного импланта Neuralink

      На Украине предрекли разгром ВСУ из-за наступления России

      МИД Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане терактом

      Жена Усика прокомментировала задержание боксера в Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше