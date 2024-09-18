В Главном храме Вооруженных Сил России освятили «Печати чистоты»

В Главном храме ВС России освятили «Печати чистоты» для военной формы

В Главном храме Вооруженных Сил (ВС) России освятили «Печати Чистоты» — эмблемы для военного обмундирования с изображением хризмы. Об этом сообщил бренд «Русский Тактический Ратник» на странице в соцсети «ВКонтакте».

К эмблеме также крепится текст 90-го псалма «Живый в помощи», согласно православной вере, направленный на защиту от любого зла.

В сети эмблему сразу сравнили с измененным вариантом знаков с брони космодесантников из вымышленной фантастической вселенной Warhammer 40 000. В беседе с «Подъемом» представитель магазина назвал это «бредом больных людей». Он подчеркнул, что эмблемы производятся уже два года с благословения кубанской и московской епархий. «Но это не печать из Warhammer, как пишут всякие сумасшедшие, которые Библию, видимо, в руках никогда не держали», — заявил собеседник издания.

Он объяснил, что хризма изображалась на доспехах воинов Византии, боевых флагах римского императора Константина, щитах и знаменах царской России, а во времена крещения Руси оно ее можно было заметить на знамени князя Владимира Святославовича. «Это вообще не связано с игрой. Какой Warhammer был во времена апостолов, на Sony PlayStation апостолы играли?! Это чушь и бред больных людей», — сказал представитель «Русского Тактического Ратника».

Он подчеркнул, что вселенная Warhammer довольно обширна и многое в ней взято из религии.

Ранее протоиерей Артемий Владимиров рассказал о видеозаписи, на которой наблюдал воскрешение «некоего китайца», участвовавшего в специальной военной операции. По словам представителя церкви, мужчине с ранением явился святитель Лука Крымский и исцелил его. В результате выяснилось, что речь идет о репортаже, героем которого является уроженец Якутии. В ролике утверждалось, что святой сказал военному: «Тебе еще рано».