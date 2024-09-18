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21:56, 18 сентября 2024Россия

В Госдуме предложили усилить ответственность за поддельные миграционные документы

Володин: предложено усилить ответственность за подделку миграционных документов
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутаты Госдумы предлагают усилить ответственность за преступления, связанные с поддельными миграционными документами, а также с фиктивной регистрацией иностранных граждан и постановкой их на учет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что парламентарии хотят ввести «новые квалифицирующие признаки совершения миграционного преступления с целью скрыть другие преступления или облегчить его совершение с использованием поддельных документов».

Ранее председатель ГД заявлял, что депутаты обсудят вопрос увеличения срока нахождения в браке для мигрантов, которые хотят получить гражданство России. «Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак по любви, а не фиктивный брак», — рассуждал Володин.

Парламентарий объяснял обсуждения новых ограничений тем, что законодательство, связанное с мигрантами, должно соответствовать запросам граждан России и защищать их интересы.

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      Сергей Грехов
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