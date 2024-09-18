В Иране рассказали о состоянии раненного в Ливане посла

Посол Ирана Амани потерял один глаз во время детонации пейджеров в Ливане

Посол Ирана Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой во время детонации пейджеров в Ливане. О состоянии раненого посла сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой глаз, когда пейджер, который он нес, взорвался в результате одновременной волны взрывов, направленных против беспроводных электронных устройств», — пишет газета.

Члены КСИР также рассказали, что его травмы оказались более серьезными, чем сообщалось первоначально. По их информации, посол будет эвакуирован в Тегеран для лечения.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был ранен из-за взрыва пейджера. Отмечалось, что он получил легкие ранения. Помимо посла, были ранены и другие сотрудники иранской дипломатической миссии.