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16:32, 18 сентября 2024Россия

В Минздраве раскрыли информацию о пострадавших при атаке БПЛА на Тверскую область

Минздрав РФ: 13 человек госпитализировали после атаки БПЛА на Тверскую область

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После атаки беспилотных летательных аппаратов госпитализировали 13 человек в состоянии средней степени тяжести. Информацию о пострадавших раскрыл помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

По его словам, еще 15 человек сейчас осматривают медики. «В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — рассказал Кузнецов.

Ранее появилась неофициальная информация, что в результате атаки на тверской город Торопец ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. Отмечалось, что у них выявили ушибы и порезы.

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О том, что Вооруженные силы Украины атаковали Торопец, стало известно 18 сентября. Как рассказал губернатор Игорь Руденя, в результате падения сбитых беспилотников начался пожар, однако где именно, он не уточнил. Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе региона приостановлена работа детских садов и школ.

Согласно неподтвержденным данным, целью ВСУ могло быть «суперхранилище ракет». До этого находящийся под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков заявлял, что объект способен выдержать даже ядерный взрыв.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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