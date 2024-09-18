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06:52, 18 сентября 2024Силовые структуры

В Москве суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19

РИА Новости: пентхаус жены главы завода по созданию вакцин Маковского арестован

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус жены главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получить взятку. Об этом следует из судебных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что арест был наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе столицы. Одна из квартир, так называемый пентхаус, расположена на 41-м этаже здания и занимает площадь 168,70 квадратных метра. Вторая арестованная квартира находится в этом же доме, но площадь ее всего 61 квадратный метр, и она оценивается в 40 миллионов рублей.

В конце прошлого года Замоскворецкий суд Москвы арестовал исполняющего Евгения Маковского, обвиненного во взяточничестве. Кроме того, по делу арестован его сообщник, житель Иркутска Игорь Рудых. Ему инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Так, по версии следствия, Маковский пытался через сообщника получить от гендиректора одной из компаний 19 миллионов 250 тысяч рублей и за это продлить между ней и своим предприятием договор на поставку вакцины «Конвасэл».

Обвинение Маковскому предъявили по части 3 статьи 30 УК, части 6 статьи 290 УК (покушение на получение взятки). Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы или штраф до стократного размера взятки.

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      Марина Совина
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