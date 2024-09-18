В России отреагировали на поставленную НАТО перед Эстонией задачу готовиться к войне

Депутат Журова назвала попыткой запугать РФ задачу Эстонии готовиться к войне

Задача, поставленная НАТО перед Эстонией, готовиться к войне с Россией выглядит как попытка запугать Москву, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на заявление главы Генштаба республики.

«Они собрались на нас нападать? Вооруженный конфликт в чем будет заключаться — что они на нас нападут? Нам надо быть бдительнее на наших границах Ленинградской области? Значит, мы будем бдительнее, мы тоже будем развивать свою систему защиты. Наш ответ может быть только в усилении границ и в том, чтобы отреагировать вовремя», — сказала депутат.

Это больше информационная война, чем какая-то другая, [хотят] словесно запугать. Это предупреждение, мы должны быть бдительными Светлана Журова депутат Госдумы

Как заявил глава Генштаба Эстонии Вахур Карус, Североатлантический альянс поставил перед страной задачу подготовиться к вооруженному конфликту с Россией. «Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть и предпринять следующие шаги», — заявил он.

Военачальник рассчитывает, что при необходимости силы НАТО, которые находятся в Эстонии, подключатся к противостоянию.