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08:43, 18 сентября 2024Мир

В США обвинили Израиль в подрыве пейджеров в Ливане

CNN: операцию с подрывом пейджеров в Ливане организовал Израиль

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Подрыв принадлежащих членам «Хезболлы» пейджеров был организован разведкой Израиля и военнослужащими страны. С таким мнением выступили журналисты телеканала CNN.

«Израиль стоял за нападением, в результате которого во вторник в Ливане одновременно взорвались тысячи пейджеров, принадлежащих членам "Хезболлы"», — сказано в сообщении.

Также утверждается, что операция, в результате которой тысячи людей по всему Ливану получили ранения, стала результатом действий израильской разведывательной службы и израильских военных.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что взрывы пейджеров в Ливане стали «преступной агрессией Израиля» и нарушает суверенитет государства.

Накануне стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН. Также группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Марина Совина
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