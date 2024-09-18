В США признали отсутствие эффективных санкций против России при Байдене

Конгрессмен Исса: США при Байдене не смогли ввести эффективных санкций против РФ

Член комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Дарелл Исса признал, что Соединенные Штаты не смогли ввести никаких эффективных санкций против России при действующем президенте Джо Байдене. Его слова приводит РИА Новости.

«На протяжении последних трех с половиной лет мы не ввели никаких эффективных санкций», — сказал политик.

Исса отметил, что единственным работающим видом санкций являются ограничения поставок российских энергоресурсов на мировой рынок, однако подобный механизм сдерживания отсутствует, и Москва смогла увеличить экспорт нефти до полного объема производства.

Ранее последний посол США в СССР Джек Мэтлок, который занимал эту должность с 1987 по 1991 год, заявил, что санкции, которые ввели против России западные страны, сделали страну автономнее.

