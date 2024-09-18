В Wildberries опровергли встречи с мужем Бакальчук в офисе компании

Wildberries: у Владислава Бакальчука нет доступа в офисы, встречи не планировали

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что он приехал в офис компании якобы на встречу, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Никаких встреч с Владиславом (Бакальчуком, — прим. "Ленты.ру") запланировано не было», — заявили в Wildberries.

Там обратили внимание, что атака была совершена сразу на несколько офисов компании. «Вооруженные люди из сопровождения Владислава пытались проникнуть в БЦ "Романов Двор" в том числе через разбитые окна. Они же первыми открыли стрельбу», — пояснили в пресс-службе, добавив, что у Бакальчука нет доступа в офисы компании.

«Он не является штатным сотрудником Wildberries. Как владелец доли в 1 процент он имеет право только на запрос документов», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-Парк» 18 сентября вошла группа из 30-40 человек в спортивно-военной форме. В момент захвата офиса сотрудники компании были эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группу вывели с территории бизнес-центра силы службы безопасности и полиции.

В результате вооруженного конфликта при стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Бакальчука задержали.