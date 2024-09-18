Володин предупредил об угрозе ядерной войны из-за Байдена и Макрона

Володин заявил об угрозе ядерной войны из-за политики Байдена, Макрона и Шольца

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или ядерной войне. Об этом он высказался в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Володин заявил об угрозе ядерной войны из-за политики Байдена, Макрона и Шольца, поскольку они обсуждают использование высокоточного оружия и нанесение ударов по территории России. Подобное решение приведет к трагической ситуации, отметил он.

«И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти», — предупредил спикер Госдумы.

Володин заверил, что Россия защитит своих граждан, а президент страны Владимир Путин сделает для этого все возможное.

Ранее Володин заявлял, что Москва не оставит без ответа удары по российским городам, если они будут осуществлены. «Более мощное оружие стоит наготове», — отметил он.