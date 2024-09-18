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09:40, 18 сентября 2024Мир

Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

Захарова: Британия реализовала через Зеленского идеологию «имперского фашизма»

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Великобритания реализовала через украинского президента Владимира Зеленского укоренившуюся идеологию «имперского фашизма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Что говорит все время Зеленский? Что говорят Зеленскому все эти годы? Что Украина является бастионом, фронтом, передовой Запада против России. Откуда истоки-то идут? Это и есть тот самый имперский фашизм, о котором говорит сейчас министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми», — отметила дипломат.

Ранее российское посольство в Лондоне заявило, что Лэмми оскорбил память павших в борьбе с фашизмом, сравнив Россию с фашистской страной. В посольстве отдельно отметили, что занявший пост главы Форин-офиса в составе нового правительства Великобритании Лэмми склонен к «неуместным эпатажным заявлениям, которыми он запомнился еще до прихода во власть».

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