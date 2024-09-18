Жара послужила одной из причин масштабного взрыва на АЗС в российском городе

Взрыв на АЗС Махачкалы произошел из-за жары, которая воспламенила селитру

Жара послужила одной из причин взрыва на АЗС в Махачкале, который произошел в августе 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как выяснили российские следователи, из-за высокой температуры самовоспламенилась аммиачная селитра, находящаяся на хранении в невентилируемом помещении рядом с АЗС. Там на момент взрыва было 100 тонн опасного вещества.

По уголовному делу арестован Эльдар Насрулаев, который арендовал помещение, где незаконно хранилась селитра. Ранее сообщалось, что вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа 2023 года. Его мощность составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них оказались в больницах.