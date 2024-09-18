Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:09, 18 сентября 2024Силовые структуры

Жара послужила одной из причин масштабного взрыва на АЗС в российском городе

Взрыв на АЗС Махачкалы произошел из-за жары, которая воспламенила селитру

Фото: Саид Гуциев / РИА Новости

Жара послужила одной из причин взрыва на АЗС в Махачкале, который произошел в августе 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как выяснили российские следователи, из-за высокой температуры самовоспламенилась аммиачная селитра, находящаяся на хранении в невентилируемом помещении рядом с АЗС. Там на момент взрыва было 100 тонн опасного вещества.

По уголовному делу арестован Эльдар Насрулаев, который арендовал помещение, где незаконно хранилась селитра. Ранее сообщалось, что вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа 2023 года. Его мощность составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них оказались в больницах.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Россиян научили правильно готовить суп

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше