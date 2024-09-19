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21:01, 19 сентября 2024Мир

Армия Израиля атаковала пусковые установки и объекты «Хезболлы»

Армия Израиля атаковала 30 пусковых установок и объектов «Хезболлы» в Ливане

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала 30 пусковых установок и объектов инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом израильская армия сообщает в своем Telegram-канале.

«По указанию разведки Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли удары по примерно 30 пусковым установкам "Хезболлы" и объектам террористической инфраструктуры, в которых находилось примерно 150 пусковых установок, готовых к запуску снарядов в направлении израильской территории», — говорится в публикации.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия в нескольких районах на юге Ливана.

Ранее авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Пресс-служба Армии обороны Израиля объяснила атаку желанием подорвать потенциал и инфраструктуру ливанской «Хезболлы».

Виктория Кондратьева
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