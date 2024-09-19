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12:48, 19 сентября 2024Экономика

Boeing ответит на забастовку массовыми увольнениями

Boeing собрался уволить десятки тысяч сотрудников из-за забастовки на заводе

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Руководство Boeing анонсировало временные увольнения десятков тысяч сотрудников после того, как около 30 тысяч человек в пятницу, 13 сентября, объявили бессрочную забастовку из-за несогласия с предложенным профсоюзу новым трудовым договором. О таком ответе со ссылкой на письмо генерального директора аэрокосмической корпорации Келли Ортберга сообщает Reuters.

В том числе под сокращения попадут многие руководители и менеджеры. Отдельным сотрудникам предложено не работать каждую четвертую неделю на весь период стачки. Вместе с тем Ортберг пообещал, что он и другие руководители Boeing «пойдут на соразмерное сокращение зарплаты на время забастовки».

Также руководство уверяет, что не собираются препятствовать восстановлению на своем рабочем месте уволенных сотрудников после того, как стороны придут к соглашению, а забастовка прекратится. Кого именно коснутся увольнения, пока неизвестно. В профсоюзе утверждают, что его члены пока не попали под сокращение.

Действия Boeing показывают, что компания приготовилась к длительным и сложным переговорам. К такому выводу подводит и комментарий профсоюза по итогам первой встречи. Представитель рабочих сообщил о своем разочаровании, поскольку никакого значимого прогресса добиться не удалось и дата новой встречи не назначены.

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Директор по аэрокосмической отрасли в S&P Global Ratings Бен Цоканос усомнился, что экономия с помощью отпусков и сокращений может компенсировать потери от забастовки.

Первая с 2008 года забастовка на предприятии в окрестностях Сиэтла, где собирают лайнер 737 MAX, началась после того, как подавляющее большинство сотрудников отвергли поддержанное профсоюзом предложение компании по увеличению зарплаты на 25 процентов. Они требуют повышения своего дохода на 40 процентов, а также хотели бы сохранения для себя ежегодного бонуса.

Конфликт возник в компании в тот момент, когда она не может выбраться из череды скандалов и столкнулась обвальным падением капитализации. С начала года стоимость ее акций упала почти в два раза. Назначенный на должность гендиректора несколько недель назад Ортберг призван был решить эти проблемы.

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      Платон Щукин
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