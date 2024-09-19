Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:30, 19 сентября 2024Мир

В Великобритании рассказали о передаче Украине средств защиты от химоружия

В Минобороны Британии сообщили о передаче Украине средств защиты от химоружия

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что в рамках выделяемых Украине пакетов помощи Лондон также организует передачу Киеву средств защиты от химического оружия. Об этом говорится в ответе Полларда на парламентский запрос члена Палаты общин Дейзи Купер. Текст документа изучила «Лента.ру».

«Спросить государственного секретарю по вопросам обороны, включало ли оборудование, предоставленное его министерством Украине для противодействия химическим угрозам, (a) средства обнаружения газа и (b) средства химической защиты для использования (i) гражданскими лицами и (ii) вооруженными силами», — говорилось в запросе Купер.

Отвечая на вопрос парламентария, Поллард рассказал, что приверженность британского Минобороны поддержке Украины «непоколебима», и ведомство отслеживает якобы использование Россией химоружия в рамках конфликта.

«МО находится на переднем крае международной поддержки и помощи Вооруженным силам Украины и предоставляет респираторы, детекторы, наборы для дезактивации, а также другие защитные меры», — пояснил Поллард, подчеркивая, что средства от химзащиты призваны «повысить защитные возможности Вооруженных сил Украины».

В начале сентября заместитель начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ над территорией Курской области все время распыляют «непонятный газ». Он уточнил, что украинские военные использовали для этого агропромышленный коптер, получивший среди российских бойцов прозвище «Баба-яга». При этом Алаудинов не стал раскрывать, какое именно химоружие применялось противником.

Материалы по теме:
«Это они развязали войну» Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
«Это они развязали войну»Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 2023
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

До этого, в июле, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил ВСУ в том, что те используют химоружие на волчанском и липцевском направлениях. «Была химатака при сбросе с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги», — сообщал Ганчев.

С аналогичным заявлением выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения об удушье, тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

      Российские военные уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области

      Школьница из Курской области поделилась переживаниями

      В Великобритании рассказали о передаче Украине средств защиты от химоружия

      Россиянка описала жителей одной страны Европы словами «пьют пиво как воду»

      Японская компания допустила использование ее раций при взрыве в Ливане

      Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

      Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

      Харрис запланировала встречу с Зеленским

      Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше