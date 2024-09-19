В Великобритании рассказали о передаче Украине средств защиты от химоружия

В Минобороны Британии сообщили о передаче Украине средств защиты от химоружия

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что в рамках выделяемых Украине пакетов помощи Лондон также организует передачу Киеву средств защиты от химического оружия. Об этом говорится в ответе Полларда на парламентский запрос члена Палаты общин Дейзи Купер. Текст документа изучила «Лента.ру».

«Спросить государственного секретарю по вопросам обороны, включало ли оборудование, предоставленное его министерством Украине для противодействия химическим угрозам, (a) средства обнаружения газа и (b) средства химической защиты для использования (i) гражданскими лицами и (ii) вооруженными силами», — говорилось в запросе Купер.

Отвечая на вопрос парламентария, Поллард рассказал, что приверженность британского Минобороны поддержке Украины «непоколебима», и ведомство отслеживает якобы использование Россией химоружия в рамках конфликта.

«МО находится на переднем крае международной поддержки и помощи Вооруженным силам Украины и предоставляет респираторы, детекторы, наборы для дезактивации, а также другие защитные меры», — пояснил Поллард, подчеркивая, что средства от химзащиты призваны «повысить защитные возможности Вооруженных сил Украины».

В начале сентября заместитель начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ над территорией Курской области все время распыляют «непонятный газ». Он уточнил, что украинские военные использовали для этого агропромышленный коптер, получивший среди российских бойцов прозвище «Баба-яга». При этом Алаудинов не стал раскрывать, какое именно химоружие применялось противником.

До этого, в июле, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил ВСУ в том, что те используют химоружие на волчанском и липцевском направлениях. «Была химатака при сбросе с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги», — сообщал Ганчев.

С аналогичным заявлением выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения об удушье, тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.