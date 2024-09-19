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10:36, 19 сентября 2024Экономика

Глава «АвтоВАЗа» рассказал о больших долгах предприятия

Президент «АвтоВАЗа» Соколов назвал долговую нагрузку предприятия высокой

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Долговая нагрузка «АвтоВАЗа» остается высокой — 100 миллиардов рублей и больше, а при ключевой ставке в 19 процентов она становится еще более серьезной проблемой. Об этом в интервью РБК рассказал президент автопроизводителя Максим Соколов.

Он напомнил, что в таких условиях обслуживание кредитов отнимает почти 20 миллиардов рублей в год, и средства надо найти. Чтобы существовать в этих условиях, автопроизводителю нужна долгосрочная государственная политика.

Глава компании предложил сделать публичными специнвестконтракты (СПИК), заключенные автозаводами с Минпромторгом, чтобы все участники рынка знали, кто, сколько и в каком сегменте собирается производить и сколько инвестировать.

Кроме того, подчеркнул Соколов, недопустимо заключать или корректировать СПИКи в секторах, где уже производится российская высоколокализованная продукция, потому что это вредно для страны.

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Топ-менеджер намекнул на то, что другие компании, претендующие на поддержку государства, не имеют такого высокого уровня локализации, какой есть у «АвтоВАЗа», а готовы только производить или прикручивать на территории России шильдик.

Что касается возможной докапитализации автопроизводителя или выхода его на биржу за деньгами, то Соколов ушел от ответа. Первый вариант, по его словам, приведет к «вою в паблике», а решать по поводу второго должны акционеры, а не само предприятие, хотя в целом это возможный вариант.

За последний год президент «АвтоВАЗа» неоднократно призывал к резкому повышению утилизационного сбора, чтобы остановить экспансию китайского автопрома. По его мнению, сборы с импорта были недостаточными и не позволяли российскому автопрому выдерживать конкуренцию. Соответствующее решение правительство утвердило в сентябре. По оценке участников рынка, оно приведет к росту цен на десятки процентов, причем как на первичном, так и на вторичном рынках.

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      Платон Щукин
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