Долину заподозрили в оплате счетов за проданную из-за мошенников квартиру

Ларису Долину подозревают в оплате счетов за проданную из-за мошенников квартиру

Певицу Ларису Долину заподозрили в оплате коммунальных счетов за проданную из-за мошенников квартиру. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на анонимный источник.

По данным собеседника агентства, сейчас за квартирой на Ксеньинском переулке нет никаких долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Вероятнее всего, счета оплачивает Долина, так как надеется вернуть себе эту квартиру.

«У меня нет достоверной информации, было ли переоформление квитанций на новых владельцев квартиры или же Лариса Александровна продолжает платить. Но факт остается фактом: даже после ареста бывшая собственница платит за квартиру», — поделился источник.

Ранее новая владелица квартиры Долиной, Полина Лурье, пожаловалась на травлю. По словам адвоката 33-летней женщины, она находится на грани нервного срыва из-за того, что ее выставляют мошенницей.