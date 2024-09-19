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14:35, 19 сентября 2024Силовые структуры

Двое мужчин под видом полицейских похитили российского подростка

В Москве задержаны двое мужчин, которые под видом полицейских похитили подростка

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве задержаны двое мужчин, которые под видом полицейских похитили 16-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 («Похищение человека»), по части 2 статьи 161 («Грабеж») и по части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

По данным следствия, преступление произошло 6 сентября. Тогда злоумышленники обманом отвели 16-летнего подростка в квартиру жилого дома, расположенного на Большой Академической улице. Там они убедили его, что являются полицейскими и, применяя насилие, удерживали пострадавшего, требуя 200 тысяч рублей. Они угрожали ему, что распространят сведения о якобы возбужденном против потерпевшего деле по статье о мошенничестве. Фигуранты отняли деньги и мобильный телефон у подростка. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего местного жителя, напавшего на 17-летнего подростка.

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      Анна Габай
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