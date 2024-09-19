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12:04, 19 сентября 2024Бывший СССР

Эстония закупит муляжи оружия на 10 миллионов долларов

DefenseNews: Эстония закупит муляжи оружия на $10 млн

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Эстония закупит муляжи оружия на 10 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документы об объявлении тендера сообщает портал DefenseNews.

«Эстонский центр оборонных инвестиций, занимающийся закупками для военных, в середине сентября опубликовал тендерную документацию, в которой предлагалось подать заявки на макеты платформ до конца месяца», — говорится в публикации.

Отмечается, что Таллин намерен приобрести модели реальных оружейных систем, муляжи коммуникационного оборудования и поддельные радары.

Ранее стало известно, что Литва к 2030 году планирует значительно расширить армию республики. По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, к назначенному сроку в вооруженных силах Литвы должны служить 15,5 тысячи профессиональных военнослужащих, а 50 тысяч бойцов должны находиться в резерве.

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      Глеб Палехов
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