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17:54, 19 сентября 2024Спорт

Газзаев сравнил Миранчука с Месси

Валерий Газзаев заявил, что у Миранчука такая левая нога, как и у Месси
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сравнил полузащитника сборной России Алексея Миранчука с форвардом аргентинской национальной команды Лионелем Месси. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, у футболистов одинаковые левые ноги. «Алексей прошел серьезные чемпионаты, завоевывал трофеи. Своим дебютным голом за «Атланту» он произвел фурор. Главная задача сейчас — держать уровень», — заявил Газзаев.

Ранее 19 сентября Миранчук забил дебютный гол за «Атланту» в матче регулярного чемпионата MLS. Он поразил ворота «Интер Маймаи», за который выступает Месси, дальним ударом с левой ноги.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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      Алексей Гусев
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