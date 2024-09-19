Газзаев сравнил Миранчука с Месси

Валерий Газзаев заявил, что у Миранчука такая левая нога, как и у Месси

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сравнил полузащитника сборной России Алексея Миранчука с форвардом аргентинской национальной команды Лионелем Месси. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, у футболистов одинаковые левые ноги. «Алексей прошел серьезные чемпионаты, завоевывал трофеи. Своим дебютным голом за «Атланту» он произвел фурор. Главная задача сейчас — держать уровень», — заявил Газзаев.

Ранее 19 сентября Миранчук забил дебютный гол за «Атланту» в матче регулярного чемпионата MLS. Он поразил ворота «Интер Маймаи», за который выступает Месси, дальним ударом с левой ноги.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.