Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:20, 19 сентября 2024Наука и техника

Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

Главком ВМФ Моисеев назвал высокой готовность применить оружие ТОФ

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев заявил, что мощнейшее и самое разрушительное оружие стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота и находится крайне высоком уровне готовности к применению, передает РИА Новости.

Моисеев отметил современность российских кораблей. По его словам, это совершенно другой уровень техники. «Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — заявил он.

Главком ВМФ добавил, что 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет самые сложные системы, созданные человечеством. По его словам, именно оно обеспечивает безопасность.

В августе главком Моисеев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания осенью. Корабль, который находился в ремонте с 1999 года, могут передать флоту в 2025-м.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

      В Великобритании рассказали о передаче Украине средств защиты от химоружия

      Россиянка описала жителей одной страны Европы словами «пьют пиво как воду»

      Японская компания допустила использование ее раций при взрыве в Ливане

      Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

      Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

      Харрис запланировала встречу с Зеленским

      Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

      Назван неожиданный продукт для повышения либидо и улучшения сексуальной жизни

      Фермеров обвинили в попытке скормить двух женщин свиньям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше