Илон Маск обвинил США в цензуре во всех сферах

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в США во всех сферах осуществляется цензура. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск отметил, что ограничения проникли в американскую жизнь. «Цензура повсюду в США», — обвинил он страну. До этого миллиардер заявлял, что граждане даже в общих чертах не представляют, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах.

«Я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (соцсеть X) была отменена», — пожаловался он.

Ранее Маск заявил, что наступивший 2024 год станет хуже предыдущих. По его мнению, он также будет еще более безумным. Таким образом предприниматель ответил на вопрос пользователя X о том, какой год следует ожидать после «четырех лет сумасшествия».