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08:46, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Илон Маск обвинил США в цензуре

Илон Маск обвинил США в цензуре во всех сферах
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в США во всех сферах осуществляется цензура. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск отметил, что ограничения проникли в американскую жизнь. «Цензура повсюду в США», — обвинил он страну. До этого миллиардер заявлял, что граждане даже в общих чертах не представляют, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах.

«Я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (соцсеть X) была отменена», — пожаловался он.

Ранее Маск заявил, что наступивший 2024 год станет хуже предыдущих. По его мнению, он также будет еще более безумным. Таким образом предприниматель ответил на вопрос пользователя X о том, какой год следует ожидать после «четырех лет сумасшествия».

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      Марина Совина
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