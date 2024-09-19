Иностранец пнул ногой девушку на пляже Таиланда и избежал наказания

Bangkok Post: иностранец пнул ногой девушку на пляже Пхукета и избежал наказания

В Таиланде швейцарец пнул ногой девушку на пляже, пошел под суд и смог избежать наказания. Подробностями поделилось издание Bangkok Post.

Инцидент произошел 24 февраля на курорте Пхукет. 45-летний Урс Фер ударил ногой 26-летнюю Тандао Чандам, которая вместе с подругой отдыхала на ведущих к морю ступеньках рядом с арендованной виллой иностранца. После этого девушка обратилась в полицию.

Позже о произошедшем стало известно в соцсетях, и поведение Фера подверглось жесткой критике. Местные жители вышли на митинг и потребовали высылки швейцарца, а иммиграционная полиция аннулировала визу мужчины, посчитав его угрозой для общества. Фер подал апелляцию.

Отмечается, что иностранец извинился перед Чандам. По словам Фера и его тайской жены, им показалось, что пострадавшая вторглась на территорию виллы. Подойдя ближе, мужчина поскользнулся на ступеньках и случайно пнул девушку.

Суд встал на сторону Фера и оправдал его. Пострадавшая и ее отец заявили, что разочарованы решением судьи. Их адвокаты планируют изучить заключение в ближайшие дни.

Ранее на Пхукете иностранец вышел голым на балкон отеля и попал на видео. Ролик завирусился в соцсетях и развеселил местных.