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17:08, 19 сентября 2024Бывший СССР

Киев инициировал исключение России и Белоруссии из ассоциации избирательных органов

ЦИК РБ: Киев захотел исключения России и РБ из ассоциации избирательных органов

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Киев инициировал исключение России и Республики Белоруссия (РБ) из ассоциации избирательных органов (A-WEB), это действие является политизированным и контрпродуктивным. Такое заявление сделал глава белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко, передает БелТа.

«Очевидно, что вопрос является надуманным и заведомо политизированным и не соответствует уставу A-WEB», — сказал он.

Глава ведомства уточнил, что включение украинской инициативы в повестку дня будет решаться на заседании Исполнительного совета ассоциации. По его словам, российская сторона довела до исполнительного совета свою позицию, согласно которой политика отмены профессиональных сообществ и целых государств, навязываемая ЦИК Украины, губительна и неконструктивна.

Ранее в Белоруссии заявили о попытках втянуть Минск в украинский конфликт. По словам пресс-секретаря белорусского лидера Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, президент делает все, чтобы избежать эскалации.

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