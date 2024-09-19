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15:15, 19 сентября 2024Из жизни

Кит проглотил и выплюнул тюленя

В США туристы сняли на фото, как горбатый кит проглотил и выплюнул тюленя

Фото: Todd Cravens / Unsplash

В США туристы сняли на фото, как горбатый кит случайно проглотил, а потом выплюнул тюленя. Об этом пишет People.

Забавное происшествие случилось в проливе Хуан-де-Фука, разделяющем остров Ванкувер канадской провинции Британская Колумбия и штат Вашингтон США. Гиды туристической компании, которая устраивает туры по местам обитания морских животных, отправились в пролив вместе с очередной группой. Вскоре они встретили знаменитого местного горбатого кита по кличке Зиллион, однако туристам посчастливилось наблюдать не только его прыжки.

«Во время нашей экскурсии произошел потрясающий случай. Горбатый кит случайно проглотил тюленя! Биолог Брук сняла этот момент», — написали представители компании в социальных сетях.

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Когда Зиллион с открытой пастью вылетал из воды, в нее случайно угодил тюлень. Директор фирмы Эрин Глесс рассказала, что тюлень поймал рыбу и ел ее у поверхности воды, когда попал в пасть кита. «Он оказался в неподходящее время в неподходящем месте», — пошутила женщина.

Зиллион сразу же выплюнул тюленя. В турфирме пояснили, что, несмотря на исполинские размеры, у горбатых китов узкая глотка. «Горбатые киты едят мелкую рыбу и криль. У них огромные пасти, но глотка примерно с грейпфрут размером, и они не могут проглотить тюленя», — сказала Глесс.

Ранее сообщалось, что в Австралии дайвер пострадал из-за проплывающего мимо кита. Морское млекопитающее задело его хвостом и подбросило в воздух.

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      Никита Савин
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