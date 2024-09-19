Крупнейший поставщик табачной продукции в России получил предупреждение от ФАС

ФАС выдала предупреждение крупнейшему в России поставщику сигарет ТК «Мегаполис»

Крупнейший поставщик табачной продукции, в том числе сигарет, в России АО «ТК "Мегаполис"» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

ФАС обязала компанию прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства РФ. На исполнение предупреждения у нее есть 30 дней. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Уточняется, что участники рынка табачной продукции пожаловались в службу на действия «ТК "Мегаполис"». При исполнении договоров поставки она навязывала контрагентам невыгодные условия, которые при этом не были отражены в образце договора поставки и положениях коммерческой политики на сайте компании.

Анализ российского рынка в данной сфере показал, что АО «ТК "Мегаполис"» занимает на нем доминирующее положение. Ведомство сочло, что действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов, а также содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Ранее ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Ozon за нарушение закона о конкуренции.