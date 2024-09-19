Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:59, 19 сентября 2024Экономика

Крупнейший поставщик табачной продукции в России получил предупреждение от ФАС

ФАС выдала предупреждение крупнейшему в России поставщику сигарет ТК «Мегаполис»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупнейший поставщик табачной продукции, в том числе сигарет, в России АО «ТК "Мегаполис"» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

ФАС обязала компанию прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства РФ. На исполнение предупреждения у нее есть 30 дней. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Уточняется, что участники рынка табачной продукции пожаловались в службу на действия «ТК "Мегаполис"». При исполнении договоров поставки она навязывала контрагентам невыгодные условия, которые при этом не были отражены в образце договора поставки и положениях коммерческой политики на сайте компании.

Анализ российского рынка в данной сфере показал, что АО «ТК "Мегаполис"» занимает на нем доминирующее положение. Ведомство сочло, что действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов, а также содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Ранее ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Ozon за нарушение закона о конкуренции.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Муж беременной российской юмористки объяснил нежелание жены рожать за границей

      Военный эксперт объяснил значение Курской области для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше