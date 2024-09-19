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16:34, 19 сентября 2024Путешествия

Легкомоторный самолет смог приземлиться с одним колесом и попал на видео

AP News: легкомоторный самолет Cessna приземлился с одним колесом в Бостоне

Легкомоторный самолет смог сесть с одним колесом в аэропорту Бостона. Инцидент попал на видео, которым делится агентство AP News.

Cape Air Cessna 402 вылетел из Бостона днем 17 сентября, но был вынужден сразу же вернуться из-за проблемы с шасси. Лайнер благополучно приземлился с одним выпущенным колесом, при этом его крыло коснулось земли.

На борту воздушного судна были пилот и два пассажира, никто не пострадал. О причинах неисправности шасси пока не сообщается.

Тем временем в Италии без вести пропал туристический самолет с тремя французами на борту. Он перестал передавать сигнал, пролетая над Апеннинскими горами.

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      Мария Борисова
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