Легкомоторный самолет смог приземлиться с одним колесом и попал на видео

AP News: легкомоторный самолет Cessna приземлился с одним колесом в Бостоне

Легкомоторный самолет смог сесть с одним колесом в аэропорту Бостона. Инцидент попал на видео, которым делится агентство AP News.

Cape Air Cessna 402 вылетел из Бостона днем 17 сентября, но был вынужден сразу же вернуться из-за проблемы с шасси. Лайнер благополучно приземлился с одним выпущенным колесом, при этом его крыло коснулось земли.

На борту воздушного судна были пилот и два пассажира, никто не пострадал. О причинах неисправности шасси пока не сообщается.

Тем временем в Италии без вести пропал туристический самолет с тремя французами на борту. Он перестал передавать сигнал, пролетая над Апеннинскими горами.