Туристический самолет пропал без вести в горах Италии

Rai: туристический самолет с тремя французами пропал без вести в Италии

Туристический самолет с тремя человеками на борту пропал без вести в горах Италии. Подробности приводит портал Rai News.

Лайнер, в котором были французские путешественники, вылетел из города Павулло-нель-Фриньяно в регионе Эмилья-Романья утром 17 сентября и направился в сторону Франции. Пролетая над Апеннинскими горами, он перестал подавать сигнал.

Местные спасатели начали поиски пропавших, однако дождь, туман и сильный ветер осложняют операцию. Кроме того, из-за плохой видимости пока невозможно поднять в воздух вертолеты.

Ранее британский турист заблудился на острове Лансароте в Испании. Мужчину нашли без признаков жизни в месте с опасными каменистыми тропами.