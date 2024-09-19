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12:35, 19 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко описал выборы в СНГ фразой «поле боя»

Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя во время встречи с представителями иностранных Центральных избирательных комиссий (ЦИК). Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

Глава республики заявил, что предвыборные кампании в странах СНГ уже давно перестали быть сугубо технической процедурой. По его словам, они превратились в поле боя, на котором главным действующим лицом являются органы ЦИК.

Ранее Александр Лушканеко заявил, что белорусская оппозиция за рубежом хочет «взбаламутить» общество перед выборами президента республики в 2025 году.

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      Сергей Болиев
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