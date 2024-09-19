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18:51, 19 сентября 2024Россия

Медведев конкретизировал свою идею о создании «реестра врагов России»

Медведев: Россия должна хранить память о недоброжелателях страны

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл смысл своей идеи о создании «реестра врагов России». Видеозапись с выступления политика опубликовала радиостанция «Маяк» в Telegram.

Ранее Медведев выступил за создание открытой общественной базы врагов России.

Зампред Совбеза конкретизировал, что речь не идет об обязательной ликвидации «тех, кто кричит на всех перекрестках (...): давайте [уничтожать] русских». «Мы должны хранить в памяти, кто это был и что это за люди», — пояснил он.

При этом некоторые фигуранты списка в случае его создания должны понести ответственность за свои слова, отметил Медведев. Они «должны быть преданы суду или их должна постигнуть неминуемая расплата». При этом он подчеркнул, что имел в виду не государственную, а «некую общественную деятельность».

17 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил неминуемым ответом в случае ударов по российским городам. «Более мощное оружие стоит наготове», — сказал он.

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      Алан Босиков
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