Мигрант попытался изнасиловать российскую школьницу на остановке

Под Ростовом-на-Дону мигрант попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

Под Ростовом-на-Дону мигрант попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу на остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Иностранец задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Сейчас решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, покушение на преступление произошло 16 сентября на остановке в поселке Щепкин Аксайского района. Тогда злоумышленник попытался изнасиловать незнакомую 14-летнюю школьницу, но его спугнули прохожие.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал девочку в Екатеринбурге.