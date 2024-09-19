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15:34, 19 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило об атаке БПЛА на Курскую область

Минобороны России: над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ
СюжетМинобороны

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Курской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой атаке сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По их данным, пресечь очередную попытку атаковать объекты на территории России удалось около 13:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — написали в пресс-службе оборонного ведомства.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Минобороны 19 сентября заявило, что за сутки российские войска сорвали три контратаки ВСУ. По их данным, попытки противника атаковать были в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка.

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      Никита Абрамов
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