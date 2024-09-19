Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 19 сентября 2024Экономика

Москву похвалили за озеленение

ВОЗ: Москва прикладывает многочисленные усилия для поддержания экологии

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Москва прикладывает многочисленные усилия для поддержания экологии и развития зеленой инфраструктуры в городе. С похвалой выступил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев, передает ТАСС.

Среди программ для поддержания экологии он отметил частичный переход общественного транспорта на электрическую энергию, электробусы, развитие зеленой инфраструктуры, велодорожки и места для занятий спортом. Бердыклычев также обратил внимание на внедрение новых технологий для мониторинга качества воздуха и регулирования дорожного движения для обеспечения безопасности горожан.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о значительном сокращении выбросов углекислого газа (СО2) благодаря появлению электробусов. Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже больше 1,7 тысячи, отметил градоначальник.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

      Стало известно о разрушениях в 13 храмах Торопца после атаки украинских дронов

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Москву похвалили за озеленение

      Раскрыты подробности об обещанном участникам захвата офисов Wildberries гонораре

      Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения после «штурма бородачей» в офисе Wildberries. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

      В Москве рухнули продажи одного типа жилья

      Индия за 149 миллионов долларов запустит миссию к Венере

      Хилькевич показала фигуру через два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк»

      Женщина решила отказаться от семьи, удалила пупок и засушила его в банке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше