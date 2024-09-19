Москву похвалили за озеленение

ВОЗ: Москва прикладывает многочисленные усилия для поддержания экологии

Москва прикладывает многочисленные усилия для поддержания экологии и развития зеленой инфраструктуры в городе. С похвалой выступил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев, передает ТАСС.

Среди программ для поддержания экологии он отметил частичный переход общественного транспорта на электрическую энергию, электробусы, развитие зеленой инфраструктуры, велодорожки и места для занятий спортом. Бердыклычев также обратил внимание на внедрение новых технологий для мониторинга качества воздуха и регулирования дорожного движения для обеспечения безопасности горожан.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о значительном сокращении выбросов углекислого газа (СО2) благодаря появлению электробусов. Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже больше 1,7 тысячи, отметил градоначальник.