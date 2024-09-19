Мужчина с топором и мужчина с ножом подрались в библиотеке

В США мужчина с топором и мужчина с ножом подрались в библиотеке

Двое мужчин устроили драку с использованием холодного оружия в библиотеке в США. Об этом пишет NBC Boston.

Инцидент произошел в начале сентября в Бостоне. На тротуаре рядом с Бостонской публичной библиотекой подрались двое неизвестных. Один из них держал в руках топор, другой размахивал ножом. После словесной перепалки мужчина с топором направился в библиотеку — в зону, где расположен кафетерий. По словам работника кафетерия Ноктиса Ферала, владелец топора кричал сопернику: «Ты хочешь сдохнуть? Хочешь сдохнуть?» Он сообщил о происходящем менеджеру. Мужчина с ножом последовал за противником в библиотеку и выступил против него повторно, уже в помещении. Мужчины повалили друг друга на пол перед стойкой выдачи книг и стали драться, размахивая оружием.

Вскоре на место прибыла полиция. Они разняли дерущихся и арестовали их.

Незадолго до этого Департамент полиции Бостона заявлял о нехватке персонала. Бостону необходимы как минимум 600 дополнительных полицейских, чтобы обеспечить безопасность на улицах и избавиться от проблемы переработок.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина пришла к дому бывшего партнера с ножом и вызвала на бой его любовницу. Вернувшийся домой мужчина ударил разъяренную бывшую партнершу крупной палкой.