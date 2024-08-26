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12:56, 26 августа 2024Из жизни

Женщина с ножом вызвала любовницу бывшего партнера биться с ней один на один

В Великобритании женщина предложила любовнице бывшего партнера бой один на один

Фото: Unsplash

В Великобритании женщина пришла к дому бывшего партнера с ножом и вызвала на бой его любовницу. Об этом пишет Liverpool Echo.

11 января 2024 года 42-летняя Натали Рикеттс пришла с кухонным ножом к дому бывшего партнера, Стивена Балнавса. Это случилось после того, как их общая 16-летняя дочь рассказала ей, что отец напал на нее. Мужчины не оказалось дома, и взвинченная Рикеттс стала кричать на новую партнершу Балнавса, которая не открыла ей дверь. Она стучала в окно и даже плюнула на стекло. Затем она предложила сопернице выйти и биться с ней в рукопашном бою «женщина на женщину, без оружия».

Испуганная партнерша Балнавса сняла Рикеттс на видео и позвонила в полицию. Она сообщила правоохранителям, что мужчина забрал из школы ее ребенка и вот-вот вернется, а Рикеттс может напасть на них обоих. Балнавс приехал домой раньше полиции, однако его пасынок уже поговорил с матерью и предупредил его об опасности. Мужчина вооружился крупной веткой и, войдя во двор дома, сразу ударил ею бывшую партнершу. Когда она упала, ударившись головой, он стал пинать ее. Прибывшие полицейские арестовали Балнавса на месте. Рикеттс взяли под стражу после того, как ей оказали медицинскую помощь.

Впоследствии мужчина рассказал, что «подрался» с дочерью после ссоры из-за того, что девушка не прибралась у себя в комнате. Однако он не воспринимал инцидент как что-то серьезное до тех пор, пока разъяренная Рикеттс не пришла к его дому.

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В суде Рикеттс очень раскаивалась в своем поведении и не могла смотреть снятое в тот день видео из-за стыда. Судья пришел к выводу, что виной всему стали напряженные отношения матери троих детей с бывшим партнером, поскольку раньше у Рикеттс не было проблем с законом. За попытку нападения и угрозы холодным оружием женщину приговорили к 18 месяцам общественных работ и предписали соблюдать комендантский час.

Ранее сообщалось, что женщина из США попыталась переехать партнера на автомобиле, когда они ехали на парную сессию к психотерапевту. По дороге на прием мужчина решил расстаться с американкой, поэтому она высадила его, а затем нажала на газ.

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      Антонина Черташ
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