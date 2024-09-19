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17:52, 19 сентября 2024Из жизни

Мужчина установил камеру наблюдения на голове дочери

В Пакистане мужчина установил на голову дочери камеру наблюдения

Кадр: tribune.com.pk

В Пакистане мужчина установил крупную камеру наблюдения на голове дочери, чтобы постоянно следить за ней. Об этом сообщает The Express Tribune.

Ролик, в котором девушка с белой камерой наружного наблюдения на голове отвечает на вопросы, стал вирусным в социальных сетях. Видео называлось: «Новый уровень безопасности». При этом на голове девушки обычная камера наблюдения, которую устанавливают в магазинах.

Девушка заявила, что отец предложил ей такой необычный метод защиты от возможных неприятностей, когда его не будет рядом. С помощью камеры он следит за ее передвижениями целый день и в любой момент может так или иначе прийти на помощь.

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Молодая пакистанка сказала, что согласилась на установку камеры, потому что знает, как родители переживают за нее, когда она находится вне дома.

Ранее сообщалось, что житель США увидел горящий дом благодаря ночному походу к холодильнику и спас из огня возлюбленную и ее дочь. Мужчина пришел на кухню и увидел, что в соседнем доме начался пожар.

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      Никита Савин
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