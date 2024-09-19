Мужчинам рассказали о действенных методах продления полового акта

Уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян заявил, что никакие народные способы не помогут увеличить продолжительность секса, поэтому доверить решение проблемы надо врачам. О действенных методах продления полового акта эксперт рассказал в Telegram-

По словам Гадзияна, продлить половой акт можно с помощью специальных спреев, мазей-пролонгаторов и использования барьерных контрацептивов. Причем, пользоваться ими можно годами, считает врач.

Также он посоветовал мужчинам попробовать технику «старт-стоп». Для ее выполнения нужно буквально в шаге от оргазма прекратить любую стимуляцию, выждать 20-50 секунд и продолжить заниматься сексом до достижения оргазма. Гадзиян объяснил, что это упражнение помогает контролировать чувствительность и продлевать половой акт.

Кроме того, эффективность доказали уколы филлеров в пенис, обрезание, радиочастотная абляция, и криоабляция. Все эти методы позволяют снизить чувствительность полового члена и тем самым продлевают сексуальную активность, рассказал врач.

В то же время Гадзиян предупредил, что проблемы с продолжительностью полового акта могут быть связаны не только с повышенной чувствительностью гениталий, но и с ментальными проблемами. В этом случае указанные выше методы будут неэффективны, и пациентам придется принимать препараты обратного захвата серотонина — от антидепрессантов до специальных препаратов для увеличения времени акта, заключил уролог.

Ранее Гадзиян рассказал о спасении пациента с огромным «кораллом» в почке. По словам доктора, камень занял весь орган, а для его удаления почку пришлось рассекать надвое, а затем сшивать.