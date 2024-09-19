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06:59, 19 сентября 2024Забота о себе

Назван способ вернуть секс в долгие отношения

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Когда появляются дети и общие заботы, многие пары перестают заниматься любовью и живут как обычные соседи по комнате. О том, как вернуть страсть и секс в отношения, рассказал сексолог и психотерапевт Никола Фостер.

Фостер отметил, что многие супружеские пары в какой-то момент замечают, что перестали быть любовниками. Чтобы исправить это, не нужно начинать активно заниматься сексом, тем более иногда на это у обоих нет ни времени, ни сил. «Начните выражать друг другу восхищение, делайте комплименты, говорите, как хотите друг друга. Попробуйте вместе составить список эротических желаний», — дал совет эксперт.

Фостер подчеркнул, что для восстановления интимной близости сначала надо вернуть эмоциональную связь. По его мнению, проще всего это сделать, разговаривая друг с другом. При этом он предупредил, что понадобится время и усилия обоих партнеров.

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      Алиса Дмитриева
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