Назван способ вернуть секс в долгие отношения

Когда появляются дети и общие заботы, многие пары перестают заниматься любовью и живут как обычные соседи по комнате. О том, как вернуть страсть и секс в отношения, рассказал сексолог и психотерапевт Никола Фостер.

Фостер отметил, что многие супружеские пары в какой-то момент замечают, что перестали быть любовниками. Чтобы исправить это, не нужно начинать активно заниматься сексом, тем более иногда на это у обоих нет ни времени, ни сил. «Начните выражать друг другу восхищение, делайте комплименты, говорите, как хотите друг друга. Попробуйте вместе составить список эротических желаний», — дал совет эксперт.

Фостер подчеркнул, что для восстановления интимной близости сначала надо вернуть эмоциональную связь. По его мнению, проще всего это сделать, разговаривая друг с другом. При этом он предупредил, что понадобится время и усилия обоих партнеров.

Ранее эксперт по отношениям Кенни Маммарелле-Д'Крузe дала совет мужчине, который 15 лет не занимался сексом с женой. По ее мнению, вновь сблизиться с супругой помогут прогулки или совместное выполнение бытовых дел.