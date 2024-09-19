Названы цели Зеленского во время визита в США

Bloomberg: Зеленский во время визита в США попросит оружие для «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США будет просить постоянных поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, он планирует добиваться членства в НАТО и Евросоюзе. Посреди визита он может встретиться с кандидатом в президенты США от демократов Камалы Харрис. Встречу с Зеленским допустил и ее соперник, республиканец Дональд Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что ключевые пункты «плана победы» Вооруженных сил страны уже определены. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — отметил политик. Он назвал ключевой задачей для Киева его реализацию.