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08:36, 19 сентября 2024Мир

Названы цели Зеленского во время визита в США

Bloomberg: Зеленский во время визита в США попросит оружие для «плана победы»

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США будет просить постоянных поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, он планирует добиваться членства в НАТО и Евросоюзе. Посреди визита он может встретиться с кандидатом в президенты США от демократов Камалы Харрис. Встречу с Зеленским допустил и ее соперник, республиканец Дональд Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что ключевые пункты «плана победы» Вооруженных сил страны уже определены. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — отметил политик. Он назвал ключевой задачей для Киева его реализацию.

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      Сергей Грехов
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