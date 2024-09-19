Николь Шерзингер снялась в бикини на пляже

45-летняя певица Николь Шерзингер в зеленом бикини на пляже

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер снялась в откровенном виде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото 45-летняя звезда позировала на песчаном пляже в зеленом бикини, которое состояло из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала стройное и подтянутое тело. Вдобавок знаменитость распустила длинные темные волосы и воспользовалась солнцезащитными очками.

Ранее в сентябре 45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике. Исполнительница разместила кадры, на которых предстала с возлюбленным, Томом Эвансом. При этом она надела раздельный плавательный костюм красного цвета.