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19:11, 19 сентября 2024Наука и техника

Обнаружена польза кофеина

Кофеин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

Исследователи из Медицинского колледжа Сучжоу при Университете Сучжоу в Китае обнаружили, что регулярное употребление кофе и кофеина может снизить риск развития кардиометаболической мультиморбидности (КМЗ), которая подразумевает наличие двух или более заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой и метаболической системами. Об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые выяснили, что умеренное потребление кофе (до трех чашек в день) или кофеина (200-300 миллиграммов в день) связано с заметным снижением риска впервые выявленных кардиометаболических заболеваний, таких как диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт. Риск развития таких заболеваний у людей, регулярно употребляющих кофе или кофеин, был значительно ниже по сравнению с теми, кто не потребляет эти продукты.

Исследование было основано на данных крупного долгосрочного исследования UK Biobank, в котором приняли участие более 500 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Для анализа были отобраны 172 315 человек без каких-либо кардиометаболических заболеваний для оценки потребления кофеина, и 188 091 человек — для анализа потребления кофе и чая. Участники сами предоставляли информацию о своем состоянии здоровья, также использовались данные медучреждений и реестров.

Результаты показали, что у участников, которые ежедневно потребляли умеренные дозы кофе или кофеина, риск развития кардиометаболических заболеваний был снижен на 48,1 и 40,7 процента соответственно по сравнению с теми, кто употреблял менее 100 миллиграммов кофеина в день или вовсе отказывался от кофе. Эти показатели были одинаковы на всех стадиях развития заболеваний.

Кроме того, исследование выявило, что умеренное потребление кофе и кофеина оказывает защитное действие против множества стадий кардиометаболических нарушений, что может объяснить их положительное влияние на здоровье. При этом риск развития мультиморбидности у людей с уже существующими кардиометаболическими заболеваниями был значительно выше, чем у здоровых участников.

Таким образом, исследователи приходят к выводу, что регулярное употребление кофе и кофеина в умеренных дозах может стать важным элементом профилактики кардиометаболических заболеваний. Популяризация этой диетической привычки может оказывать положительное влияние на общественное здоровье.

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      Александр Еникеев
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