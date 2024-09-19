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05:04, 19 сентября 2024Бывший СССР

Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

Осужденный командир роты ВСУ Таранюк заявил о расстреле машины с гражданским

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за убийство мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданскими. Его слова приводит РИА Новости.

Таранюк рассказал, что бывали случаи, когда машина не останавливался и по ней открывали огонь.

«В нашей морской пехоте были такие случаи, когда машина ехала, не реагировала… и просто открылся огонь по ней… Там был гражданский человек», — сказал он.

Ранее Таранюк назвал имя командира ВСУ, запретившего эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Это был командир 36-й бригады морпехов Владимир Баранюк, которому в 2022 году украинский президент Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины за оборону Мариуполя.

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      Марина Совина
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