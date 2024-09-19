Пленный назвал имя запретившего выпускать из Мариуполя мирных жителей командира ВСУ

Пленный Таранюк: командир ВСУ Баранюк запретил выпускать мирных из Мариуполя

Украинский военнопленный Сергей Таранюк, осужденный российским судом на 29 лет, назвал имя командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), запретившего эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что командир 36-й бригады морпехов Владимир Баранюк, которому в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины за оборону Мариуполя, приказал не выпускать с комбината имени Ильича гражданских.

«И люди оставались в подвалах. Были подвалы на заводе Ильича. И люди оставались в подвалах с детьми, со всеми», — заявил Таранюк.

Ранее он выразил мнение, что решение Владимира Зеленского наградить званием Героя Украины командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона той же бригады Сергея Волынского, известного под позывным Волына, было несправедливым.