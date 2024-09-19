Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:47, 19 сентября 2024Бывший СССР

Пленный назвал имя запретившего выпускать из Мариуполя мирных жителей командира ВСУ

Пленный Таранюк: командир ВСУ Баранюк запретил выпускать мирных из Мариуполя

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинский военнопленный Сергей Таранюк, осужденный российским судом на 29 лет, назвал имя командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), запретившего эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что командир 36-й бригады морпехов Владимир Баранюк, которому в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины за оборону Мариуполя, приказал не выпускать с комбината имени Ильича гражданских.

«И люди оставались в подвалах. Были подвалы на заводе Ильича. И люди оставались в подвалах с детьми, со всеми», — заявил Таранюк.

Ранее он выразил мнение, что решение Владимира Зеленского наградить званием Героя Украины командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона той же бригады Сергея Волынского, известного под позывным Волына, было несправедливым.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

      В Великобритании рассказали о передаче Украине средств защиты от химоружия

      Россиянка описала жителей одной страны Европы словами «пьют пиво как воду»

      Японская компания допустила использование ее раций при взрыве в Ливане

      Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

      Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

      Харрис запланировала встречу с Зеленским

      Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

      Назван неожиданный продукт для повышения либидо и улучшения сексуальной жизни

      Фермеров обвинили в попытке скормить двух женщин свиньям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше