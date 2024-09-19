Пассажир рейса в Москву подрался с сотрудниками авиакомпании в Ереване

Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании в аэропорту

Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с двумя сотрудниками авиакомпании в аэропорту Звартноц в столице Армении. Об этом сообщается на официальном сайте МВД республики.

Уточняется, что в среду, 18 сентября, во время посадки путешественник поссорился с работниками неназванной авиакомпании, и вскоре конфликт перерос в потасовку. «Они били друг друга и ругались, из-за чего была нарушена нормальная работа в стерильной зоне аэропорта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всех троих участников беспорядков задержали и отправили в следственный отдел.

В июле пьяный пассажир избил охранника в московском аэропорту Шереметьево. Он сломал сотруднику службы безопасности нос и травмировал ему голову.

