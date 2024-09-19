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23:34, 19 сентября 2024Культура

По популярной российской видеоигре снимут фильм

«Кинопоиск» снимет экранизацию игры Atomic Heart

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Кинопоиск» представит экранизацию популярной российской видеоигры Atomic Heart. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Сценарий к картине напишет Роман Кантор, известный по фильму «Мастер и Маргарита» 2023 года и сериалу «Эпидемия». Съемки начнутся в 2025 году. В создании ленты поучаствует компания-разработчик игры Mundfish.

Atomic Heart — игра в сеттинге альтернативного СССР 1950-х годов. По сценарию, в одном из научных центров началось восстание роботов, разбираться в проблеме был направлен майор КГБ Сергей Нечаев.

Позднее Atomic Heart оказалась в топе поисковых запросов Google за 2023 год в категории «Видеоигры». Точное количество запросов, связанных с тайтлом, не раскрывается. Однако уточняется, что пик активности пришелся на начало года, когда состоялся релиз игры.

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      Марина Совина
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